Президент Белоруссии посетил центральную больницу Столбцовского района

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 8 декабря в рамках рабочей поездки по Минской области побывал в районной больнице в Столбцах. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главврач клиники Светлана Глебко ознакомила главу государства с работой учреждения и его материально-техническим вооружением. В рассказе, Глебко сделала особый акцент на лечении пациентов инфицированных коронавирусом. По её информации, на стационарном восстановлении в стенах больницы находится 121 лицо с данным диагнозом. Она констатировала, что в последние дни динамика заболеваемости снизилась с 20 до 12 пациентов.

Лидер страны положительно оценив эти данные, отметил, что это хороший знак, и выразил надежду, что эта тенденция распространится по всей стране.

Александр Лукашенко сообщил, что в настоящее время при подготовке врачей уклон будет делаться на целевую подготовку. Также президент напомнил, что в приоритете у государственных органов меры по развитию межрайонных больниц. Он сообщил, что в Минском регионе их четыре: в Борисове, Молодечно, Солигорске и Слуцке. Президент поведал, что из столичных клиник многие операции будут переносить в межрайонные учреждения, для профессионального обмена.