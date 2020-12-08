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Туркменистан обсудил со странами ЦАРЭС постпандемические связи

Туркменистан обсудил со странами ЦАРЭС постпандемические связиПравительство Туркменистана расширит многостороннее партнёрство со странами ЦАРЭС с целью поддержания динамики экономического развития в постпандемический период. Тема была затронута чиновниками 7 декабря в рамках 19-й министерской конференции государств-участников программы ЦАРЭС, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Особое внимание в ходе совещания было уделено вопросу регионального сотрудничества, ориентированного на людей. Акцент был сделан на поддержании трудовой занятости после пандемии короронавируса, создании необходимого количества рабочих мест.

Основными отчётными документами в рамках конференции выступили стратегии ЦАРЭС в области туризма и гендерной проблематики до 2030 года. Было отмечено, что сегодня существует существенный разрыв в участии в трудовой деятельности с различиями в уровне занятости, оплате труда. Кроме того, была подчёркнута необходимость развития женского предпринимательства.

Туристическая стратегия, по словам участников собрания, представляет собой дорожную карту для улучшения связанности региона в сфере транспорта. В этом направлении упор будет сделан на гармонизацию визовых требований, упрощение процедур пересечения границы. Особое внимание будет уделено расширению потенциала туристической инфраструктуры.

В рамках конференции также была затронута тема создания общего бренда «Посетите Шёлковый путь» и туристического веб-портала ЦАРЭС.

Глава АБР Масацугу Асакава призвал государства Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества к расширению частного сектора и внедрению цифровых технологий в сферу бизнеса.





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