Ресурсная база Казахстана привлекает инвесторов больше других сфер

Недавно глава государства Казахстан Касым-Жомарт Токаев побывал в специальной экономической зоне (СЭЗ) «Сарыарка» на территории Карагандинской области. В рамках визита разговор президента с резидентами экономической платформы был не только на тему развития отечественных предприятий, но и касался сотрудничества с зарубежными компаниями из западных стран. Сегодня в Казахстане помимо экономических зон функционируют и много других направлений для притягивания инвестиций и экономического партнёрства. Об этих видах деятельности, а также о возможностях туристической индустрии республики, на страницах издания 8 декабря CentralAsia.news рассказал финансовый аналитик, директор общественного фонда Financial Freedom Расул Рысмамбетов.

Эксперт начал с того, что в процессе реализации инвестиционных проектов в Казахстане большая часть вложений перепадает на долю недропользования, то есть потенциальные партнёры предпочитают инвестировать в добычу земных ресурсов.

Экономист пояснил, что почти 80% валютной прибыли страны приходятся на экспорт сырья. Поэтому резонно, что сфера добычи ископаемых является в Казахстане наиболее многосубъектной.

Основными «игроками» на этой площадке стали американские, китайские, российские и некоторые европейские компании. Привлечение финансов в страну стабильно обеспечивают нефтяные залежи Мангистауского, Атырауского, Западно-Казахстанского, Актюбинского и Кызылординского регионов. Также сферой интересов иностранных представителей является и металлургическая отрасль. Здесь основным инвестором эксперт обозначил индийско-люксембургскую компанию.

Продолжая аналитический экскурс, финансист ещё одной привлекательной нишей назвал банковскую сферу, которая в последнее время всё активней притягивает зарубежных партнёров. Лидерство в этом направлении эксперт приписал двум известным банкам, представляющих Россию, основной род деятельности которых — специализация на корпоративном сервисе.

Суммируя представленные факты, Рысмамбетов заключил, что при делегировании средств в экономику Казахстана, компании зачастую заостряют внимание на одной детали. То есть, при слабой валюте и недиверсифицированной экономике, инвесторы чаще останавливают свой выбор на более простых отраслях, с быстрым и надёжным механизмом окупаемости.

По просьбе редакции, эксперт отдельно прокомментировал развитие туризма. Центральноазиатские страны с недавних пор поняли перспективность туристического потенциала и им есть, что предложить иностранным путешественникам.

Рассматривая в этом ракурсе Казахстан, эксперт отметил, что у страны имеются все возможности и «стартовые площадки» для развития и популяризации своих турнаправлений. В этом плане, одинаково позитивную роль играет огромная территория, пояснил специалист. С одной стороны, в республике присутствуют все возможные климатические пояса, с другой, сакральные и современные достопримечательности находятся на расстояние от 500 до 1500 километров.