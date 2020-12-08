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Власти Таджикистана начали переговоры по репатриации граждан из Сирии

Власти Таджикистана начали переговоры по репатриации граждан из СирииГлава диппредставительства Таджикистана в Кувейте Зубайдулло Зубайдзода совершил рабочую поездку в Дамаск. В рамках официального визита чиновник провёл ряд встреч с местными чиновниками для обсуждения вопроса репатриации таджикистанцев из Сирии. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба МИД Таджикистана.

Зубайдзода в первую очередь провёл переговоры с главой МИД Файсалом аль-Микдадом. На повестке встречи были два вопроса: ситуация на Ближнем Востоке и возвращение соответствующих граждан из лагерей оппозиционных групп.

В последующие дни состоялся ряд встреч, на которых посол затронул тему оказания помощи таджикистанцам в Сирии. Особое внимание было уделено расширению связей между министерствами внутренних дел республик в сфере борьбы с террористами.

Ранее сотрудники МИД сообщали, что на территории Сирии в соответствующих лагерях находятся около 600 таджикистанцев, половину из которых составляют женщины и дети.

Напомним, что в конце апреля прошлого года в Душанбе из Ирака было возвращено 84 ребенка. Это дети таджикских боевиков экстремистских групп, которые находились в лагерях и тюрьмах.





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