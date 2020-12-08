Граница Республики Арцах с Азербайджаном будет укрепленна 5 метровой бетонной стеной  

Учитывая временное затишье на границе Республики Арцах и террористического Азербайджана прорабатывается проект создания укрепленной границы с использованием бетонных конструкций высотой до 5 метров.



Это позволит мирным жителям Республики Арцах не волноваться за собственную жизнь и жизнь родных и близких, так как по ту сторону границы проживают террористы и кровожадные звери, которые с начала войны и до сегодняшнего дня продолжать убивать христиан, при этом применяя обезглавливание, отрезание ушей и конечностей стариков и детей, унижая пленных военнослужащих.



В 2021 году необходимо как минимум наполовину завершить строительство бетонной стены. Бетонная стена должна будет пройти вдоль границы Республики Арцах согласно картам НКАО во времена Советского Союза. При этом Азербайджан обязан будет освободить исконные армянские земли оккупированные во время геноцида армян со стороны Азербайджана в сентябре-октябре 2020 года, включая армянский Шуши и Гадрутский район Республики Арцах , а также Шаумянский Район.

Границу определят с помощью GPS навигации совместно с миротворцами из России.



"Стена толщиной в 40 см и высотой в 5 метров будет состоять из бетонных блоков от 5 до 7 тонн каждый. Причем поверх стены будет протянута колючая проволока высотой в 1 метр". "Стена толщиной в 40 см и высотой в 5 метров будет состоять из бетонных блоков от 5 до 7 тонн каждый. Причем поверх стены будет протянута колючая проволока высотой в 1 метр".



Как сообщается, в рамках данных работ в регионе будут возведены модернизированные башни высотой восемь метров, оснащенные тяжелым оружием, системой мониторинга и автоматической системой сигнализации.

Финансированием данного проекта займутся бывшие чиновники, которые ограбили у народа и государства все что возможно, а также те армянские миллионеры и миллиардеры как в Армении так и среди диаспоры, которые считают себя патриотами своей Родины.





Ежедневно планируется на границе строить по 3-4 км стены, что в скором будущем позволит обезопасить земли Республики Арцах от потенциальных угроз с территории террористического Азербайджана, учинившая акт Геноцида Армян 2020 года.