Посол Беларуси вручил президенту Молдовы памятную медаль

Глава Молдовы Игорь Додон 8 декабря провёл рабочую встречу с послом Беларуси Анатолием Калининым, с которым рассмотрел ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений между двумя республиками. В ходе встречи, белорусский дипломат вручил президенту памятную медаль «75-летие Победы в Великой Отечественной войне». Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

По информации пресс-службы, данную награду учредил глава Беларуси Александр Лукашенко в 2020 году за весомый вклад в героическое и патриотическое воспитание граждан, увековечивание памяти погибших, организацию мероприятий, посвященных юбилею Победы.

Молдавский лидер выразил большую благодарность за столь высокую оценку его усилий, подчеркнув важность продолжения сохранения исторической памяти и общей истории.

Кроме того, стороны обсудили возможности дальнейшего экономического сотрудничества между странами, где отметили наличие нереализованного потенциала торгово-экономического партнёрства. Также, было указано снижение в этом году молдавско-белорусского товарооборота.