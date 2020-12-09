Президент Казахстана обратился к волонтёрам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 декабря выступил на торжественной церемонии, посвящённой закрытию Года волонтёра, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что на территории Казахстана рассредоточены специализированные фронт-офисы, которые активно развивают волонтёрские течения и координируют работу их организаций. В рамках только одного года численность волонтёров превысила 100 тысяч человек, а это люди с чистыми помыслами, добрыми сердцами и достойные гордости, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В подтверждение своих слов, глава государства дополнил, что общенациональная идея «Биргемиз» объединила в единую команду много неравнодушных соотечественников, которые в трудный период пандемии коронавируса осуществили необходимую помощь всем нуждающимся людям.

Как о государственных инициативах, Токаев сообщил о расширении правовой базы волонтёрского движения. В настоящее время разрабатывается законодательство в области защиты животных, готовится закон о благотворительности, который способствует устранению многих недочётов в этом направлении.

Президент подчеркнул, что благотворительным и волонтёрским ведомствам необходимо обрести конкретный юридический статус, в целях полноформатной работы, в том числе с государственными и бизнес субъектами.