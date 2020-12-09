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Всебелорусское собрание возможно будет преобразовано в конституционный орган

  • 09.12.2020, 12:47,
  • В Мире + Европа » Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Всебелорусское собрание возможно будет преобразовано в конституционный органВ ходе посещения 8 декабря районной больницы в Столбцах в Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко по традиции пообщался с рабочим коллективом учреждения. Во время общения, президент озвучил идею о возведении Всебелорусского народного собрания в статус конституционного органа, сообщает пресс-служба лидера страны.

Мотивируя свою инициативу, Лукашенко сказал, что собрание необходимо сделать конституционным органом, так как такое ведомство нужно стране, чтобы контролировать основные направления развития Беларуси, отметил президент.

Как проинформировал глава государства участников встречи, повестка народного собрания будет полностью определена по завершение рождественских праздников. Совещание будет проведено в конце января или в феврале. Перед делегатами собрания стоит задача утвердить экономические планы на пятилетку и определить политический курс.

В отношении состава всенародного собрания, белорусский глава предложил избирать делегатов на пятилетний срок. Их работа будет базироваться на общественных началах. Статус и роль избранников максимально повысятся, им будут подотчетны парламентарии, министры и главы областных комитетов, подчеркнул президент.





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