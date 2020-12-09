Туркменская стройиндустрия показала впечатляющий рост в год юбилея нейтралитета

— Основные направления стройкомплекса включают сооружение промышленных предприятий импортозамещающей и экспорт-ориентированной направленности, создание транспортной и социальной инфраструктуры, масштабное жилищное строительство, наращивание мощностей промышленности стройматериалов с использованием местных сырьевых ресурсов, — заявил Трапезников.
По его словам, строительная деятельность характерна для всех регионов. Так, на данный момент осуществляется реализация двух крупных проектов — «Ашхабад-сити» и административный центр Ахалского велаята. Кроме того, ведутся работы по строительству 15 крупных современных сёл в велаятах. В декабре 2023 года будет введён в эксплуатацию высокоскоростной автобан Ашхабад-Туркменабат, подчеркнул эксперт.
Трапезников добавил, что за январь–ноябрь этого года минстроительства и архитектуры Туркменистана выполнило план работы на 109%.
Экономический обозреватель также затронул тему производства стройматериалов.
— В Ахалском и Лебапском велаятах возводятся цементные заводы мощностью 1 млн тонн продукции в год каждый. Мощный строительный кластер создан в промышленной зоне Овадандепе Ахалского велаята. Там функционирует крупный газобетонный завод, крупнейшее в Центральной Азии предприятие по производству стекла Türkmenaýnaönümleri, — отметил эксперт.
Трапезников также заявил, что в Туркменистане активно осваивается производство новых видов строительных материалов и оборудования. В 2017 году в Туркменистане был открыт первый завод по производству фаянсовых сантехнических керамических изделий под торговой маркой Deryakeramika. В Лебапском велаяте был открыт первый в стране полностью автоматизированный завод по производству керамических материалов. Кроме того, в столице был введён в эксплуатацию специализированный участок, выпускающий термостойкий кирпич.
— Отечественные стройматериалы обладают высокой конкурентоспособностью на внешнем рынке. Туркменистан экспортирует в страны СНГ и Балтии стекло и стеклопакеты, газобетонные блоки, сантехнические пластмассовые и керамические изделия. Местные специалисты также реализуют ряд стройпроектов в Афганистане, России и Молдове, — добавил Трапезников.