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Туркменская стройиндустрия показала впечатляющий рост в год юбилея нейтралитета

Туркменская стройиндустрия показала впечатляющий рост в год юбилея нейтралитетаСегодня власти Туркменистана уделяют особое внимание развитию стройиндустрии. Во всех регионах страны наблюдается активная индустриализация. Акцент также делается на строительстве жилых домов, расширении производства стройматериалов. Об итогах развития стройкомплекса в год празднования 25-летия нейтралитета Туркменистана CentralAsia.news 9 декабря рассказал экономический обозреватель Валентин Трапезников.

— Основные направления стройкомплекса включают сооружение промышленных предприятий импортозамещающей и экспорт-ориентированной направленности, создание транспортной и социальной инфраструктуры, масштабное жилищное строительство, наращивание мощностей промышленности стройматериалов с использованием местных сырьевых ресурсов, — заявил Трапезников.

По его словам, строительная деятельность характерна для всех регионов. Так, на данный момент осуществляется реализация двух крупных проектов — «Ашхабад-сити» и административный центр Ахалского велаята. Кроме того, ведутся работы по строительству 15 крупных современных сёл в велаятах. В декабре 2023 года будет введён в эксплуатацию высокоскоростной автобан Ашхабад-Туркменабат, подчеркнул эксперт.

Трапезников добавил, что за январь–ноябрь этого года минстроительства и архитектуры Туркменистана выполнило план работы на 109%.

Экономический обозреватель также затронул тему производства стройматериалов.

— В Ахалском и Лебапском велаятах возводятся цементные заводы мощностью 1 млн тонн продукции в год каждый. Мощный строительный кластер создан в промышленной зоне Овадандепе Ахалского велаята. Там функционирует крупный газобетонный завод, крупнейшее в Центральной Азии предприятие по производству стекла Türkmenaýnaönümleri, — отметил эксперт.

Трапезников также заявил, что в Туркменистане активно осваивается производство новых видов строительных материалов и оборудования. В 2017 году в Туркменистане был открыт первый завод по производству фаянсовых сантехнических керамических изделий под торговой маркой Deryakeramika. В Лебапском велаяте был открыт первый в стране полностью автоматизированный завод по производству керамических материалов. Кроме того, в столице был введён в эксплуатацию специализированный участок, выпускающий термостойкий кирпич.

— Отечественные стройматериалы обладают высокой конкурентоспособностью на внешнем рынке. Туркменистан экспортирует в страны СНГ и Балтии стекло и стеклопакеты, газобетонные блоки, сантехнические пластмассовые и керамические изделия. Местные специалисты также реализуют ряд стройпроектов в Афганистане, России и Молдове, — добавил Трапезников.





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