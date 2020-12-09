Вице-премьер Киргизии взяла под свой контроль происшествие в Чуйской области

Заместитель главы правительства Киргизии Эльвира Сурабалдиева 9 ноября дала ряд поручений соответствующим органам, в связи с произошедшим инцидентом в селе Байтик Чуйской области. Вице-премьер поручила провести тщательное расследование причин отравления более 23 детей в школе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Сурабалдиева подчеркнула, что случаи массового пищевого отравления детей в школах ни в коем случае допускать нельзя. По её словам, в период распространения пандемической инфекции коронавируса и сложной эпидемиологической обстановки в стране необходимо уделять повышенное внимание обеспечению здоровья, в том числе питанию детей.

По представленной информации, глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев в настоящее время находится в городской детской больнице, где дети получают лечение.

Отметим, что 8 декабря в больницу доставили 23 ребёнка разных возрастов с пищевым отравлением. Согласно данным, в школе-интернате селе Байтик произошло массовое отравление. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь.