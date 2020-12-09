Президент Армении провёл встречу с экс-главой армянского государства

Глава Армении Армен Саркисян 8 декабря провёл встречу с третьим президентом Республики Армения Сержем Саргсяном. В ходе переговоров, официальные лица обсудили вопросы, связанные с создавшейся в стране обстановкой, после подписания трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом сообщаетглавы Армении.

Напомним, что с 10 ноября текущего года, после подписанного лидерами России, Азербайджана и Армении трёхстороннего соглашения по полному прекращению боевых действий в Карабахе, в Ереване проходят акции и шествия против дальнейшего пребывания главы правительства Никола Пашиняна в должности. Периодически активисты перекрывают разные улицы.

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна, поскольку считает, что подписанное им 9 ноября совместное заявление с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, является капитуляцией. Они также называют премьера ответственным за внутренние экономические и социальные проблемы республики.