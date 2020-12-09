 На всех территориях Арцаха, которые попали под контроль Азербайджана, имели место этнические чистки и военные преступления | МИД Армении

На всех территориях Арцаха, которые попали под контроль Азербайджана,
имели место этнические чистки и военные преступления: Глава МИД Армении
"Право
на самоопределение, было одной из основ переговорного процесса, и с
помощью военной силы право на самоопределение не может быть снято с
повестки. Начав военную агрессию против самоопределения Арцаха,
Азербайджан и Турция, нарушили свои международные обязательства, а
Азербайджан также нарушил свои обязательства по мирному процессу.
Начиная
с 27 сентября международное сообщество встало перед новым рубежом,
поскольку международное сообщество осознало, что проблема Нагорного
Карабаха - это не банальный территориальный спор. И на всех
территориях Арцаха, которые попали под контроль Азербайджана, имели
место этнические чистки и военные преступления, что еще раз доказывает
необходимость решения вопроса признания права Арцаха на самоопределение.
Только тогда, я думаю, может быть достигнут справедливый мир, и
только тогда мы сможем думать о новой эре мирного существования на
Южном Кавказе",- сказал министр иностранных дел Армении Ара Айвазян на
совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
На всех территориях Арцаха, которые попали под контроль
Азербайджана, имели место этнические чистки и военные преступления:
Глава МИД Армении
"Право на самоопределение, было одной из
основ переговорного процесса, и с помощью военной силы право на
самоопределение не может быть снято с повестки. Начав военную агрессию
против самоопределения Арцаха, Азербайджан и Турция, нарушили свои
международные обязательства, а Азербайджан также нарушил свои
обязательства по мирному процессу.
Начиная с 27 сентября
международное сообщество встало перед новым рубежом, поскольку
международное сообщество осознало, что проблема Нагорного Карабаха - это
не банальный территориальный спор. И на всех территориях Арцаха,
которые попали под контроль Азербайджана, имели место этнические чистки
и военные преступления, что еще раз доказывает необходимость решения
вопроса признания права Арцаха на самоопределение.
Только тогда,
я думаю, может быть достигнут справедливый мир, и только тогда мы
сможем думать о новой эре мирного существования на Южном Кавказе",-
сказал министр иностранных дел Армении Ара Айвазян на совместной
пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.