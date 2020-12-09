 На всех территориях Арцаха, которые попали под контроль Азербайджана, имели место этнические чистки и военные преступления | МИД Армении

На всех территориях Арцаха, которые попали под контроль Азербайджана, имели место этнические чистки и военные преступления: Глава МИД Армении

Только тогда, я думаю, может быть достигнут справедливый мир, и только тогда мы сможем думать о новой эре мирного существования на Южном Кавказе",- сказал министр иностранных дел Армении Ара Айвазян на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Право на самоопределение, было одной из основ переговорного процесса, и с помощью военной силы право на самоопределение не может быть снято с повестки. Начав военную агрессию против самоопределения Арцаха, Азербайджан и Турция, нарушили свои международные обязательства, а Азербайджан также нарушил свои обязательства по мирному процессу.Начиная с 27 сентября международное сообщество встало перед новым рубежом, поскольку международное сообщество осознало, что проблема Нагорного Карабаха - это не банальный территориальный спор. И на всех территориях Арцаха, которые попали под контроль Азербайджана, имели место этнические чистки и военные преступления, что еще раз доказывает необходимость решения вопроса признания права Арцаха на самоопределение."Право на самоопределение, было одной из основ переговорного процесса, и с помощью военной силы право на самоопределение не может быть снято с повестки. Начав военную агрессию против самоопределения Арцаха, Азербайджан и Турция, нарушили свои международные обязательства, а Азербайджан также нарушил свои обязательства по мирному процессу.Начиная с 27 сентября международное сообщество встало перед новым рубежом, поскольку международное сообщество осознало, что проблема Нагорного Карабаха - это не банальный территориальный спор. И на всех территориях Арцаха, которые попали под контроль Азербайджана, имели место этнические чистки и военные преступления, что еще раз доказывает необходимость решения вопроса признания права Арцаха на самоопределение.Только тогда, я думаю, может быть достигнут справедливый мир, и только тогда мы сможем думать о новой эре мирного существования на Южном Кавказе",- сказал министр иностранных дел Армении Ара Айвазян на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.