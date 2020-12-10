Приморскому правому рулю хотят подложить мину к Новому году

Федеральные власти снова обратили недоброжелательное внимание на праворульные автомобили, более чем популярные на Дальнем Востоке. И этот в очередной раз всколыхнувшийся интерес может принести макрорегиону серьезные проблемы. Если конкретнее, то вовсе уничтожить праворульную автокультуру, а заодно лишить множество людей работы.

Новогодний «подарочек» замаскирован под нечто безобидное и спрятано под безликим названием «Изменения №3 в технический регламент Таможенного союза». В документе содержится несколько весьма сомнительных, если не сказать – опасных положений.

Экологический класс автомобиля – важный фактор, который определяет, можно ли его ввозить на территорию РФ. И законопроект требует привязывать его к VINу машины – только вот у японских автомобилей, произведенных для собственного рынка, этого 17-значного идентификационного номера в принципе нет. А еще он запрещает применения определенных категорий запчастей, бывший в употреблении для таких автомобилей.

Как подчеркивает депутат Госсовета Якутии Юрий Григорьев («Справедливая Россия»), введение закона ударит по множеству жителей ДФО. Как автомобилистов, так и тех, кто задействован в работе с ремонтом и продажей автозапчастей.

«Вообще, хочу сказать, что время для таких запретов выбрано, мягко говоря, не удачное. Вспомните, какую социальную напряженность вызвали заградительные пошлины на японские автомобили б/у на Дальнем Востоке? Ну, и что? Дальневосточники пересели на отечественные автомобили? Нет. Просто праворульные японские машины б/у стали дороже, вот и все. Я считаю, что сначала нужно создать конкурентные отечественные авто, и пусть потребитель голосует рублем», – возмущен политик.

Также парламентарий напомнил, что введение закона фактически оставит тысячи людей без машин, так как новых запчастей на множество эксплуатируемых моделей просто не существует.