Китай направит в Таджикистан экспертов в сфере строительства

В здании минэкономразвития и торговли Таджикистана 8 декабря состоялось совещание таджикско-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому партнёрству. На повестке встречи был широкий спектр вопросов с упором на реализацию инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба госведомства Таджикистана.

Заседание проходило под председательством министра экономразвития Завки Завкизода. Он отметил, что такой высокий уровень двусторонних связей между странами был достигнут во многом благодаря мудрой политике президента Эмомали Рахмона.

В ходе переговоров было подчёркнуто, что объём товарооборота между КНР и Таджикистаном, по состоянию на 2019 год, достиг свыше 660 млн долларов. Кроме того, за 2018–2019 годы Китай направил в центральноазиатскую страну около 260 млн долларов в рамках соглашения о техническом взаимодействии.

Стороны сошлись во мнении, что в Душанбе в кратчайшие сроки необходимо отправить дополнительных китайских экспертов в области строительства. Было отмечено, что они обеспечат строительство нового здания парламента и правительственного комплекса. Представители Китая добавили, что сейчас в Таджикистане уже работают 1000 соответствующих экспертов.