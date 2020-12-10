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Заключение под стражу и последующее отмену приговора Атамбаеву пояснил независимый аналитик

Заключение под стражу и последующее отмену приговора Атамбаеву пояснил независимый аналитикЭта история началась с того дня, когда бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев продвинул на верховный пост, тоже уже бывшего президента Сооронбая Жээнбекова. Но политическому тандему так и не суждено было поехать. Неожиданно для всех Атамбаева посадили на 11 лет из-за замешанности в криминале. В ходе недавних политических событий в октябре 2020 года, Атамбаева быстро освободили из мест заключений, и вновь неожиданно отправили обратно. Прошло полтора месяца, и Верховный суд опять неожиданно отменил приговор в отношении «экс-экс-президента». Эти политические метаморфозы вокруг личности Атамбаева 10 декабря прокомментировал изданию CentralAsia.news политолог и независимый эксперт Евгений Кудряц.

За что отправили в тюрьму?

После прихода на президентство Сооронбая Жээнбекова, в следственных органах Киргизии активизировалось возбуждение уголовных дел в отношении соратников Алмазбека Атамбаева. На удивление общественности, под статью попал даже сам недавний президент Атамбаев, которого между прочим, народ ещё любил.

По мнению эксперта, ничего сверхъестественного в том, что Жээнбеков дал добро на уголовный прессинг Атамбаева нет. Он отметил, что, то же самое сейчас происходит на Украине.

Аналитик считает, что Атамбаева устранили, чтобы тот не смог вести против Жээнбекова оппозиционную политику. Если окинуть взглядом Украину, то там всё происходит по точно такому же лекалу: бывший лидер Порошенко всячески мешает настоящему президенту Зеленскому, в результате чего дестабилизируется политический уклад «незалежной». Жээнбеков просто напросто воспользовался подвластным ресурсом и ликвидировал противника, чтобы избежать этого, подчеркнул Кудряц.

Политолог напомнил про события, уже ставшие историей. Атамбаева силой забрали из его резиденции в селе Кой-Таш, несмотря на защиту со стороны сотен сторонников. Тогда бытовало мнение, что силовики отступят если экс-лидер предпочтёт добровольную сдачу, однако спецназ и не думал предлагать варианты. На этом примере Кудряц прокомментировал позицию киргизских властей.

Эксперт припомнил старое правило о том, что если власть хоть раз продемонстрирует слабость, то общество это почувствует и попытается свергнуть такую власть. То есть так, как это уже происходило в Грузии при политическом устранении Эдуарда Шеварднадзе и в бушующей волнениями Армении, когда к власти пришёл Никол Пашинян.

Собеседник редакции указал на то, что освобождение Атамбаева и повторный арест свидетельствуют о расколе в обществе, вдобавок это может служить тревожным звонком для тогдашнего президента Жээнбекова.

Почему Атамбаеву отменили приговор?

Наверняка в Киргизии некоторая часть населения полагает, что Атамбаева посадили только из-за вмешательства в политику Жээнбекова и указаний в его адрес, как себя вести и действовать.

На этот счёт, политический аналитик высказал свою версию. Разумеется, за годы управления Атамбаев мог участвовать в криминальных схемах или коррупционных распилах, но разбирательство может вывести на поверхность «омута» имена крупных политических деятелей республики. Поэтому совершенно очевидно, что он не захочет единолично отвечать за преступления других лиц, в итоге может потянуться длинная цепь доказательств, которая привлечёт в дело неожиданных фигурантов, объяснил эксперт.

Пересмотр приговора Атамбаева, Кудряц характеризует как вполне закономерное явление. Он считает, что действующая сейчас власть намеревается показать общественности и сторонникам экс-президента, своё рвение к объективному правосудию, а в придачу к этому не допустить даже намёка на политическую месть.

В отношении политизации процесса против Атамбаева, эксперт добавил, что она, как ни печально будет, поскольку дело связано с первым лицом республики. Но с другой стороны, такие процессы могут послужить полезной профилактикой, для набирающей опыт нынешней власти Киргизии, чтобы она не повторяла ошибок предыдущих лидеров, заключил политаналитик.





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