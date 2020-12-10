Бердымухамедов поручил провести электронные торги коврами

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 9 декабря провёл собрание, посвящённое вопросам развития торгового комплекса государства. В рамках совещания он уделил особое внимание расширению продажи ковров внутри страны и за рубежом. Об этом сообщило государственное информагентство «Туркменистан сегодня».

В ходе мероприятия президент отметил, что в текущих условиях необходимо делать упор на продажу отечественных товаров посредством интернета. В этой связи он отметил необходимость организации виртуальных торгов ковров, а также ковровых подарочных изделий.

В продолжение темы он поручил внедрить для этих целей необходимую цифровую систему и обеспечить ковровые предприятия достаточным объёмом сырья.

Руководитель государственной ассоциации Türkmenhaly Огулхаджат Ишангулыева поблагодарила главу государства за открытие по случаю 25-летия нейтралитета Туркменистана Ашхабадского предприятия художественного ковроделия.

Она отметила, что на данный момент ведётся работа по совершенствованию рекламной деятельности. Кроме того, туркменские ковры активно презентуются на зарубежных выставках, а национальное ковроткачество включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.