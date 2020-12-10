Россия запретила ввоз томатов и перцев из Армении

Служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России 9 декабря посредством публикации сообщила, что введён временный запрет на ввоз на территорию страны томатов и перцев, которые были выращены в Армавирской области Армении. Запрет вступает в силу с 14 декабря текущего года. Об этом сообщаетРоссельхознадзора.

В сообщении говорится, что решение было принято из-за обнаружения в выращенных там овощах вируса мозаики пепино. Фитосанитарный контроль обнаружил вирус еще в октябре.

По итогам встречи, как сообщает пресс-служба, Россельхознадзор просил компетентное ведомство усилить контроль за поставляемыми в Россию овощами, а также представить информацию о результатах расследования и принятых фитосанитарных мерах.

В ведомстве также уточнили, что вирус мозаики пепино наносит существенный вред производству помидоров, перца, баклажанов, картофеля и других овощей из семейства пасленовых. Согласно данным, он может быстро распространиться по территории России и нанести значительный ущерб овощеводству.