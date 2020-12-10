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В Республике Арцах построят современный город Шуши | Шуши был, есть и будет армянским !!!

 
 
В 2021 году в Республике Арцах напротив исторического армянского города Шуши начнется строительство нового современного города Шуши-2. 
 
Сейчас на разных стадиях реализации находится несколько проектов комплексного освоения территории. Проект предусматривает строительство более ста 3х этажных домов, площадей, стадиона, школы, детских садов, спортивных и культурных центров. Город будет построен из белого камня, используя армянскую архитектуру с балкончиками и что самое важное город должен будет соответствовать современным стандартам безопасности.
 
 Новый современный Шуши
На возвышенности планируется построить армянскую церковь сестру Сурб Аменапркич Казанченоц. Также в городе планируется построить аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал и канатную дорогу. Город должен стать городом памятником памяти погибших армянских воинов в войне против террористического Азербайджана и геноцидальной Турции в 2020 году. Город заявит о себе как туристический где будут развернуты сотни мастерских от ткацких до гончарных. В городе будут построены также современные гостиницы и рестораны.
 
Авторы проекта рассчитывают, что число жителей постепенно достигнет 25–30 тысяч человек. Строительство позволит привлнчь на работу безработных строителей и других специалистов. В дальнейшем после возврата оккупированной Шуши планируется объединение двух городов в один. Армянский народ никогда не смириться с тем что на святых землях Арцаха будут жить народы варвары. 
 
Сейчас ведется топографическая съемка местности, пока границы территории города определены предварительно. Авторы инициативы убеждены, что новый город сможет привлечь инвесторов миллионеров и долларовых миллиардеров из Армении и Диаспоры.Если стадион построит один миллиардер, армянскую церковь другой, для начала строительства 4х кварталов еще 4 миллионера могут взять на себя, которые грабили Армению и Арцах в течении 28 лет.
 
Народ Армении и Арцаха ждет объединение армянских миллионеров для реализации данного проекта. Вместо того чтобы грызть друг другу глотку и жаждать реванша, займитесь работой на благо Республики Арцах.
 
Новый Шуши - проект 
 
Республика Арцах будет процветать! Шуши это временно оккупированный армянский город.


  Источник:FMG NEWS

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