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Мы будем двигаться вперед, строить Родину своей мечты | Президент Арцаха

 Мы будем двигаться вперед, строить Родину своей мечты | Президент Арцаха
Мы будем двигаться вперед, строить Родину своей мечты

Президент Арцаха Араик Арутюнян направил послание по случаю Дня Конституции и проведения референдума о государственной независимости

"Сегодня конституционный День Конституции и проведения референдума о государственной независимости НКР. Референдумами 1991 и 2006 годов, наш народ еще раз подтвердил свою волю и решимость жить, созидать, развивать и укреплять свою Родину.

Сегодня наши цели и стремления те же, решения не изменилось.

Мы преодолели множество испытаний и невзгод на трудном и тернистом пути государственного строительства, мы понесли невосполнимые потери, но мы всегда оставались стойкими и непоколебимыми, сильными и решительными. Мы столкнулись с самыми сложными проблемами, особенно в последние месяцы. Столкнулись с необратимыми и болезненными потерями, но наш путь непоколебим, наша воля становится все сильнее и сильнее.

И сегодня, храня в своих сердцах невыразимую боль и печаль, день за днем залечивая кровоточащие раны, мы будем двигаться вперед, строить Родину своей мечты, формировать будущее наших поколений.

Силы, благословения и мира  всем нашим семьям!"
P.S. Напомним что ВС Азербайджана совместно с террористической Турцией и при поддержке Израиля, Пакистана, Афганистана, с участием террористов из Сирии и Ливии не удалось течении 45 дней полностью победить Армию Обороны Арцаха. По всем направлениям армянские воины гнали шакалов к берегам Каспия. И если бы не воровство и предательство армянской оппозиции, ВС Армении наказали бы шакалов нарушивших мир и территориальную неприкосновенность Республики Арцах. Но в результате предательства опозиции в Армении шакалам удалось вырвать у Арцаха Гадрут и Шуши. Сегодня Арцах ранен и как только заживут раны армяне вернут потерянные Шуши и Гадрут в течении одной недели.


  Источник:FMG NEWS

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