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Армения решительно осудила заявления президентов Азербайджана и Турции

 Армения решительно осудила заявления президентов Азербайджана и Турции
Армения осудила заявления президентов Азербайджана и Турции

Мы решительно осуждаем провокационные заявления, сделанные сегодня в Баку лидером Азербайджана. Голос территориальных притязаний по отношению к Армении серьезно ставит под сомнение готовность Азербайджана к установлению мира, целенаправленно ставит под угрозу региональный мир и безопасность.

Заявления президента Алиева о том, что Азербайджан разрешил карабахский конфликт военным путем, еще раз показывают, кто является инициатором войны, кто пытается провести регион через испытание дальнейшей дестабилизации. Эти заявления делают международное признание права арцахских армян на самоопределение более чем актуальным как способ предотвратить новые азербайджанские геноцидальные устремления в отношении арцахских армян.

Эти заявления противоречат духу трехстороннего заявления от 9 ноября. Разговоры с армянским народом с угрожающей позиции предосудительны и не могут привести к прочной стабильности на Южном Кавказе. Резко осуждается и прославление президентом Турции архитекторов Геноцида армян — младотурецких идеологов. Такие проявления ставят под сомнение заявления Турции, в том числе ее готовность содействовать региональному миру и стабильности.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян


  Источник:FMG NEWS

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