Рагорается скандал между Францией и Турцией | Эрдоган пытается учить президента Франции

Эрдоган - Макрону: У тебя нет права сказать, что Арцах
(НК) - государство.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя инициативы Парижа по признанию независимости Республики Арцах
, заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон не имеет на это права.
«Тут важны качества лидерства. У тебя нет права встать и сказать, что это (НКР
) - государство, исходя из решения твоего собрания. Макрон не научился политике. Возможно, он будет зол на меня в этот вечер, но мы вынуждены сказать правду», - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Баку
.
• Ранее Национальное собрание Франции и Сенат Франции поддержало резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Арцаха.
Отметим что поддонок Эрдоган и его правительство "серых волков", а также людоед-террорист Алиев до сих пор не осознали, что являются изгоями международного сообщества, и что использование силы которое привело к ГЕНОЦИДУ АРМЯН и в 1915 году и 2020 году осуждает весь мир. Весь цивилизованный мир начинает процесс признания независимости Республики Арцах
и установление дипломатических отношений со Степанакертом.