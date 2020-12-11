Рагорается скандал между Францией и Турцией | Эрдоган пытается учить президента Франции

Эрдоган - Макрону: У тебя нет права сказать, что Арцах (НК) - государство.

• Ранее Национальное собрание Франции и Сенат Франции поддержало резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Арцаха.



Отметим что поддонок Эрдоган и его правительство "серых волков", а также людоед-террорист Алиев до сих пор не осознали, что являются изгоями международного сообщества, и что использование силы которое привело к ГЕНОЦИДУ АРМЯН и в 1915 году и 2020 году осуждает весь мир. Весь цивилизованный мир начинает процесс признания независимости Республики Арцах и установление дипломатических отношений со Степанакертом.