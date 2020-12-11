Азербайджанец жестоко убил 26 летную россиянку и ее 9-летнего брата и записал видео

Вопиющий случай произошел в российском городе Армавир. 32-летний азербайджанец Акшин Гусейнов жестоко убил свою 26-летнюю девушку, затем снял видео прямо на фоне трупа девушки, лежащей в крови в ванной.

Примечательно, что российские СМИ, во избежание межнациональной розни, не упоминают национальность убийцы, однако, убеждены, что это является важнейшим фактором.

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