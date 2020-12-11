Азербайджанские политики и эксперты требуют вывода российских миротворцев из Карабаха, очевидно очухались и опомнились после парада?





В обращении адресованном в ООН, постоянным членам СБ ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ОБСЕ, Координационному бюро Движения не присоединения, НАТО, ПА НАТО, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО отмечается, что Нагорный

Они указывают, что размещение в регионе после 44-дневной войны российских «миротворцев» было осуществлено в нарушение международных норм.



Российские войска были развернуты без мандата ООН.

Россия по сути создала военные базы, оснастив свои силы боевым оружием, несовместимым с миротворческой деятельностью.



Правительство России подписало соглашение о регулировании деятельности миротворцев не с правительством Азербайджана, а с правительством оккупационной Армении, грубо нарушив суверенные права Азербайджанской Республики.



Обращение подписали:

глава партии Единого Азербайджана Национального единства Гаджибаба Азимов,

председатель партии Граждан и развития Али Алиев,

руководитель партии Свободы Ахмед Орудж,

глава партии Классического народного фронта Мирмахмуд Миралиоглу,

глава Движения за демократию и благоденствие Губад Ибадоглу,

профессор университета американского штата Севернрная Каролина Али Аскеров,

профессор Тофиг Шахтиахтинский,

глава Платформы демократических перемен Али Мустафаев,

глава Центра исследований Восток-Запад Арастун Оруджлу, глава Центра исследований безопасности Ильхам Исмаил,

глава Центра содействия развитию журналистики Гулу Магеррамли,

председатель Общества «Борчалы» Залимхан Мамедли. Группа руководителей политических партий и общественных организаций Азербайджана, представителей азербайджанской диаспоры обратились к международному сообществу с призывом обеспечить вывод российских «миротворческих» войск из Азербайджана.В обращении адресованном в ООН, постоянным членам СБ ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ОБСЕ, Координационному бюро Движения не присоединения, НАТО, ПА НАТО, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО отмечается, что Нагорный Карабах и 7 прилагающих районов Азербайджана были оккупированы Арменией в свое время при поддержке России.Они указывают, что размещение в регионе после 44-дневной войны российских «миротворцев» было осуществлено в нарушение международных норм.Российские войска были развернуты без мандата ООН.Правительство России подписало соглашение о регулировании деятельности миротворцев не с правительством Азербайджана, а с правительством оккупационной Армении, грубо нарушив суверенные права Азербайджанской Республики.глава партии Единого Азербайджана Национального единства Гаджибаба Азимов,председатель партии Граждан и развития Али Алиев,руководитель партии Свободы Ахмед Орудж,глава партии Классического народного фронта Мирмахмуд Миралиоглу,глава Движения за демократию и благоденствие Губад Ибадоглу,профессор университета американского штата Севернрная Каролина Али Аскеров,профессор Тофиг Шахтиахтинский,глава Платформы демократических перемен Али Мустафаев,глава Центра исследований Восток-Запад Арастун Оруджлу, глава Центра исследований безопасности Ильхам Исмаил,глава Центра содействия развитию журналистики Гулу Магеррамли,председатель Общества «Борчалы» Залимхан Мамедли.

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