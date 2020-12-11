 
  • 20:05 – Посол Турции был вызван в МИД Ирана | СКАНДАЛ 
  • 15:03 – Азербайджанец жестоко убил 26 летную россиянку и ее 9-летнего брата 
  • 15:36 – В Республике Арцах построят современный город Шуши | Шуши был, есть и будет армянским !!! 
  • 20:05 – Посол Турции был вызван в МИД Ирана | СКАНДАЛ 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 17:38 – Депутат от фракции "Процветающая Армения" Иветы Тоноян лжет | Генпрокуратура Армении 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Азербайджанские политики и эксперты требуют вывода российских миротворцев из Карабаха

 
Азербайджанские политики и эксперты требуют вывода российских миротворцев из Карабаха, очевидно очухались и опомнились после парада?
 
 
Группа руководителей политических партий и общественных организаций Азербайджана, представителей азербайджанской диаспоры обратились к международному сообществу с призывом обеспечить вывод российских «миротворческих» войск из Азербайджана.

В обращении адресованном в ООН, постоянным членам СБ ООН, Европарламенту, ПАСЕ,  ОБСЕ, Координационному бюро Движения не присоединения,  НАТО, ПА НАТО,  Верховному комиссару ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО отмечается, что Нагорный Карабах и 7 прилагающих районов Азербайджана были оккупированы Арменией в свое время при поддержке России.
Они указывают, что размещение в регионе после 44-дневной войны российских «миротворцев» было осуществлено в нарушение международных норм.

Российские войска были развернуты без мандата ООН.
Россия по сути создала военные базы, оснастив свои силы боевым оружием, несовместимым с миротворческой деятельностью.

Правительство России подписало  соглашение о регулировании деятельности миротворцев не с правительством Азербайджана, а с правительством оккупационной  Армении, грубо нарушив суверенные права Азербайджанской Республики.

Обращение подписали:
глава партии Единого Азербайджана  Национального единства Гаджибаба Азимов,  
председатель партии Граждан и развития Али Алиев,
руководитель партии Свободы Ахмед Орудж,
глава партии Классического народного фронта Мирмахмуд Миралиоглу,  
глава Движения за демократию и благоденствие Губад Ибадоглу,
профессор университета американского штата Севернрная Каролина Али Аскеров,  
профессор Тофиг Шахтиахтинский,
глава Платформы демократических перемен Али Мустафаев,  
глава Центра исследований Восток-Запад Арастун Оруджлу, глава Центра исследований безопасности Ильхам Исмаил,
глава Центра содействия развитию журналистики Гулу Магеррамли,
председатель Общества «Борчалы» Залимхан Мамедли.
 
@INFOTEKA24
 


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 49


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Никол Пашинян дал большое интервью агенству ТАСС | ВИДЕО
    » В 2021 году начнет действовать Международный Аэропорт в столице Республики Арцах город Степанакерте
    » Турецких миротворцев в Карабахе не будет | Лавров
    » Никол Пашинян принудил власти Азербайджана принять условия Армении и разместить в Арцахе миротворцев из России | Ильхам Алиев сдался
    » Нагорный Карабах | Ситуация на передовой | Уничтоженно 8 беспилотников
    » ВКС России начали уничтожать лагеря подготовки террористов для Карабаха
    » Российские военные проверяют, наносил ли Азербайджан удары по Армении | Дмитрий Песков
    » В Европарламенте призвали к немедленному исключению Азербайджана из Восточного партнерства
    » Министр обороны Азербайджана втягивает ВС Турции в Нагорный Карабах.
    » Для российских судов могут быть закрыты порты ЕС - проект резолюции
    » Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев
    » «Слова Путина о гарантиях безопасности означают ввод российских миротворцев в Карабах»
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Посол Турции был вызван в МИД Ирана | СКАНДАЛ

    • 20:05
    • 58
    • 0

    Азербайджанские политики и эксперты требуют вывода российских миротворцев из Карабаха

    • 19:53
    • 51
    • 0

    Азербайджанец жестоко убил 26 летную россиянку и ее 9-летнего брата

    • 15:03
    • 254
    • 0

    Рагорается скандал между Францией и Турцией | Эрдоган пытается учить президента Франции

    • 14:48
    • 56
    • 0

    Назревает межгоссударственный конфликт между Ираном и Турцией

    • 13:08
    • 93
    • 0

    Сегодня состоится первое заседание парламента Грузии 10 созыва

    • 13:01
    • 83
    • 0

    Армения решительно осудила заявления президентов Азербайджана и Турции

    • 23:11
    • 136
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 61939
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 57234
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 51028
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 50703
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45987
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39975
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 38448
    • 0

    Посол Турции был вызван в МИД Ирана | СКАНДАЛ

    • 20:05
    • 58
    • 0

    Азербайджанские политики и эксперты требуют вывода российских миротворцев из Карабаха

    • 19:53
    • 51
    • 0

    Азербайджанец жестоко убил 26 летную россиянку и ее 9-летнего брата

    • 15:03
    • 254
    • 0

    Рагорается скандал между Францией и Турцией | Эрдоган пытается учить президента Франции

    • 14:48
    • 56
    • 0

    Назревает межгоссударственный конфликт между Ираном и Турцией

    • 13:08
    • 93
    • 0

    Сегодня состоится первое заседание парламента Грузии 10 созыва

    • 13:01
    • 83
    • 0

    Армения решительно осудила заявления президентов Азербайджана и Турции

    • 23:11
    • 136
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    Armenia will raise public debt threshold
    November 2, 2020 - 15:45 AMT Armenia will raise the thresholds of public debt as the country's economy was also impacted by the martial law ...

    Yerevan: Ankara, Baku seek to give Karabakh conflict a religious dimension
    November 2, 2020 - 11:47 AMT The transfer of jihadists to the Nagorno-Karabakh conflict zone reveals the intentions of the Turkish-Azerbaijani ...

    Armenia GDP decline forecast revised downward to 6.8%
    November 2, 2020 - 13:04 AMT The Ministry of Finance has revised the forecasted decline in Armenia's economy in 2020 from 2.6% to 6.8%, Finance ...

    Azerbaijan tried to bring armored vehicles to the south but couldn't
    November 2, 2020 - 11:20 AMT The Azerbaijani forces attempted to bring armored vehicles close to the southeastern part of the frontline overnight, ...

    Covid-19: Armenia infections grew by 1194 in the past day
    November 2, 2020 - 11:23 AMT The number of confirmed coronavirus infections in Armenia grew by 1194 to reach 93448 on Monday, November 2 morning ...

    Azeri troops cut off fallen Armenian soldier's ear
    November 1, 2020 - 19:25 AMT Azerbaijani social media users have been disseminating more footage depicting the torture of Armenian prisoners of war, ...

    Karabakh mosque damaged in Azerbaijan's shelling
    November 1, 2020 - 16:24 AMTGohar Agha Mosque in Shushi, Nagorno-Karabakh was partially damaged in Azerbaijan's shelling of civilian settlements ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА