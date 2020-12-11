Азербайджанские политики и эксперты требуют вывода российских миротворцев из Карабаха, очевидно очухались и опомнились после парада?
Группа руководителей политических партий и общественных организаций Азербайджана, представителей азербайджанской диаспоры обратились к международному сообществу с призывом обеспечить вывод российских «миротворческих» войск из Азербайджана.
В обращении адресованном в ООН, постоянным членам СБ ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ОБСЕ, Координационному бюро Движения не присоединения, НАТО, ПА НАТО, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО отмечается, что Нагорный Карабах
и 7 прилагающих районов Азербайджана были оккупированы Арменией в свое время при поддержке России.
Они указывают, что размещение в регионе после 44-дневной войны российских «миротворцев» было осуществлено в нарушение международных норм.
Российские войска были развернуты без мандата ООН.
Россия по сути создала военные базы, оснастив свои силы боевым оружием, несовместимым с миротворческой деятельностью.
Правительство России подписало соглашение о регулировании деятельности миротворцев не с правительством Азербайджана, а с правительством оккупационной Армении, грубо нарушив суверенные права Азербайджанской Республики.
Обращение подписали:
глава партии Единого Азербайджана Национального единства Гаджибаба Азимов,
председатель партии Граждан и развития Али Алиев,
руководитель партии Свободы Ахмед Орудж,
глава партии Классического народного фронта Мирмахмуд Миралиоглу,
глава Движения за демократию и благоденствие Губад Ибадоглу,
профессор университета американского штата Севернрная Каролина Али Аскеров,
профессор Тофиг Шахтиахтинский,
глава Платформы демократических перемен Али Мустафаев,
глава Центра исследований Восток-Запад Арастун Оруджлу, глава Центра исследований безопасности Ильхам Исмаил,
глава Центра содействия развитию журналистики Гулу Магеррамли,
председатель Общества «Борчалы» Залимхан Мамедли.