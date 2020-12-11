 Посол Турции был вызван в МИД Ирана | СКАНДАЛ

Иран попросил турецкого посла передать Эрдогану, что эра империй и завоеваний давно прошла
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде объявил о вызове посла Турции в ответ на вмешательство и неприемлемые замечания, сделанные президентом Турции Реджепом Эрдоганом во время его визита в Баку
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Пресс-секретарь МИД заявил: Сегодня, в пятницу, 11 декабря 2020 г., посол Турции в Тегеране был вызван помощником министра и главой управления стран Евразии в МИД.
Хатибзаде добавил: «Во время этого вызова турецкий посол был проинформирован о том, что эра территориальных претензий, воинственных и экспансионистских империй прошла уже много лет назад».
Представитель МИД добавил: «Послу Турции было подчеркнуто, что Исламская Республика Иран не позволяет никому вмешиваться в ее территориальную целостность и, как свидетельствует ее славная история, в вопросе защиты своей национальной безопасности не отступит ни на шаг».