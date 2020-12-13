Скандальное интервью Самвела Бабаяна | Генералы не выполняли приказы

Армия обороны Арцаха в первые 15-20 минут войны потеряла 40 % техники своей артиллерии и 50 % техники сил противовоздушной обороны. Это стало возможно, потому что вражеские беспилотники в режиме On-line мониторили наши позиции до войны.

Сразу после враг начал широкомасштабную арт-подготовку по двум направлениям: Талиш-Матагис и село Горадиз. После чего начал наступление. Джалал Арутюнян принял правильное решение и бросил все силы на защиту Талиш-Матагисского направления. Не сделай он этого, то нас ждали бы тяжёлые последствия.

Встав на тропу войны государство должно немедленно призвать свой мобилизационный ресурс. В нашем случае это 17 500 человек. С первой волной мы должны были мобилизовать 7-8 тысяч человек. На 90% работа была выполнена. После никаких действий в этом направлении не было. Это первая проблема.



Вторая проблема: всех жителей Арцаха начали вывозить. Это недопустимо и я говорил об этом всем в том числе и Варчапету. Если арцахцы все уедут, то как нам обороняться?



Когда мы проверяли позиции, оказалось, что из 8 тысяч моб. ресурса лишь 3 тысячи на позициях. А наши населённые пункты пустые. Это две взаимосвязанные огромные ошибки.

Война показала, что 70% офицерского состава находились не на своём месте. Это касается и качества, и других вопросов. Были и те, кто сбежал. Был случай, когда Джалал Арутюнян был вынужден назначить на должность командиры 19-и летнего лейтенанта.

Всех тех, кто работал в Генштабе последние 10 лет стоит вызвать на допрос. Поднять все документы. Посмотреть какая работа велась. Какие упущения. Почему так получилось? Быть может пытались, работали? Какие предпринимались шаги за последние 10 лет в вопросе противодействия закупаемой Азербайджаном технике?

За 15 дней до начала войны поднимался вопрос о мобилизации 17 500 человек в Арцахе. Из них должны были сформировать 8 бригад, из которых как минимум 4 должны были отправить для укрепления Джебраила.



Об этом было доложено в первый же день войны Араику Арутюняну. Что если сейчас мы не остановим врага на фронте в 9-10 км, то потом враг откроет для себя оперативный простор в сотни километров, который мы не сможем оборонять.

Большая часть наших потерь, без вести пропавших, именно на Джебраильском направлении, в этом кармашке в 9-10 км мы потеряли около 2 тысяч ребят.

Паника имела место. Потому, что тот же Мовсес Акопян, несмотря на свою должность, не посещал участок за который он отвечал. В армии нет понятия «не хочу» или «не буду». Если он не исполняет свои обязанности, то что говорить о всей вертикали нижестоящих офицеров? С другой стороны наши офицеры, понимая, что мы не даём соразмеримый ответ тоже впадали в панику. Это к вопросу о том, что 70% офицеров находились не на своих местах.

Подробности в видео....