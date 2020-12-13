 
  • 16:59 – Вице-спикер азербайджанского парламента Адиль Алиев пригрозил большими потерями для России. 
  • 15:30 – Вопрос возвращения военнопленных и поиск без вести пропавших не может останавливаться ни на минуту | Премьер-министр Армении Никол Пашинян 
  • 14:46 – Восстановлена воздушная линия электропередачи из Республики Армения в Республику Арцах 
  • 16:59 – Вице-спикер азербайджанского парламента Адиль Алиев пригрозил большими потерями для России. 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 17:38 – Депутат от фракции "Процветающая Армения" Иветы Тоноян лжет | Генпрокуратура Армении 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Скандальное интервью Самвела Бабаяна | Генералы не выполняли приказы

 
Армия обороны Арцаха в первые 15-20 минут войны потеряла 40 % техники своей артиллерии и 50 % техники сил противовоздушной обороны. Это стало возможно, потому что вражеские беспилотники в режиме On-line мониторили наши позиции до войны.
 
Сразу после враг начал широкомасштабную арт-подготовку по двум направлениям: Талиш-Матагис и село Горадиз. После чего начал наступление. Джалал Арутюнян принял правильное решение и бросил все силы на защиту Талиш-Матагисского направления. Не сделай он этого, то нас ждали бы тяжёлые последствия.
 
Встав на тропу войны государство должно немедленно призвать свой мобилизационный ресурс. В нашем случае это 17 500 человек. С первой волной мы должны были мобилизовать 7-8 тысяч человек. На 90% работа была выполнена. После никаких действий в этом направлении не было. Это первая проблема.

Вторая проблема: всех жителей Арцаха начали вывозить. Это недопустимо и я говорил об этом всем в  том числе и Варчапету. Если арцахцы все уедут, то как нам обороняться?

Когда мы проверяли позиции, оказалось, что из 8 тысяч моб. ресурса лишь 3 тысячи на позициях. А наши населённые пункты пустые. Это две взаимосвязанные огромные ошибки.
 
Война показала, что 70% офицерского состава находились не на своём месте. Это касается и качества, и других вопросов. Были и те, кто сбежал. Был случай, когда Джалал Арутюнян был вынужден назначить на должность командиры 19-и летнего лейтенанта.
 
Всех тех, кто работал в Генштабе последние 10 лет стоит вызвать на допрос. Поднять все документы. Посмотреть какая работа велась. Какие упущения. Почему так получилось? Быть может пытались, работали? Какие предпринимались шаги за последние 10 лет в вопросе противодействия закупаемой Азербайджаном технике? 
 
За 15 дней до начала войны поднимался вопрос о мобилизации 17 500 человек в Арцахе. Из них должны были сформировать 8 бригад, из которых как минимум 4 должны были отправить для укрепления Джебраила.

Об этом было доложено в первый же день войны Араику Арутюняну. Что если сейчас мы не остановим врага на фронте в 9-10 км, то потом враг откроет для себя оперативный простор в сотни километров, который мы не сможем оборонять.
 
Большая часть наших потерь, без вести пропавших, именно на Джебраильском направлении, в этом кармашке в 9-10 км мы потеряли около 2 тысяч ребят.
 
Паника имела место. Потому, что тот же Мовсес Акопян, несмотря на свою должность, не посещал участок за который он отвечал. В армии нет понятия «не хочу» или «не буду». Если он не исполняет свои обязанности, то что говорить о всей вертикали нижестоящих офицеров? С другой стороны наши офицеры, понимая, что мы не даём соразмеримый ответ тоже впадали в панику. Это к вопросу о том, что 70% офицеров находились не на своих местах.
 
Подробности в видео....
 
 
 


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 99


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Герой Арцаха Карен Джалавян не собирается оставлять позиции | СРОЧНО
    » Нагорный Карабах | Ситуация на передовой | Уничтоженно 8 беспилотников
    » Армия Арцаха перешла в наступление в Кашатаге | Арут Аванесян
    » Силы ПВО Армии обороны Арцаха уничтожили очередной турецкий Байрактар
    » На данный момент оперативно-тактическая ситуация находится под контролем Армии обороны Арцаха
    » Армия обороны Арцаха нанесла противнику очень тяжелые удары
    » Армия Обороны Арцаха продолжает уничтожать беспилотники Азербайджана | Уничтоженно 2 беспилотника
    » Президент Республики Арцах Араик Арутюнян и министр обороны Джалал Арутюнян посетили юго-восточную часть Республики
    » Армия Республики Арцах готова вернуть оккупированные Азербайджаном территории Арцаха | президент Араик Арутюнян
    » Армия обороны Арцаха опровергает очередную дезинформацию Азербайджана
    » Карабахское село Талиш будет заселено
    » Мартакерт должен за короткое время вернуться к прежней жизни: премьер Арцаха
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Вице-спикер азербайджанского парламента Адиль Алиев пригрозил большими потерями для России.

    • 16:59
    • 5
    • 0

    Вопрос возвращения военнопленных и поиск без вести пропавших не может останавливаться ни на минуту | Премьер-министр Армении Никол Пашинян

    • 15:30
    • 26
    • 0

    Восстановлена воздушная линия электропередачи из Республики Армения в Республику Арцах

    • 14:46
    • 28
    • 0

    Границы Армении были и будут оставаться нeрушимыми и неприкосновенными | Никол Пашинян

    • 14:32
    • 28
    • 0

    В Ереване проходит встреча министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

    • 14:28
    • 24
    • 0

    Дальневосточникам оставят праворульные авто еще на год

    • 12:00
    • 27
    • 0

    Украина усилит борьбу с изменением климата на глобальном уровне

    • 10:48
    • 57
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 62020
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 57293
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 51328
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 50749
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 46031
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 40033
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 38504
    • 0

    Вице-спикер азербайджанского парламента Адиль Алиев пригрозил большими потерями для России.

    • 16:59
    • 5
    • 0

    Вопрос возвращения военнопленных и поиск без вести пропавших не может останавливаться ни на минуту | Премьер-министр Армении Никол Пашинян

    • 15:30
    • 26
    • 0

    Восстановлена воздушная линия электропередачи из Республики Армения в Республику Арцах

    • 14:46
    • 28
    • 0

    Границы Армении были и будут оставаться нeрушимыми и неприкосновенными | Никол Пашинян

    • 14:32
    • 28
    • 0

    В Ереване проходит встреча министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

    • 14:28
    • 24
    • 0

    Дальневосточникам оставят праворульные авто еще на год

    • 12:00
    • 27
    • 0

    Украина усилит борьбу с изменением климата на глобальном уровне

    • 10:48
    • 57
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    Armenia will raise public debt threshold
    November 2, 2020 - 15:45 AMT Armenia will raise the thresholds of public debt as the country's economy was also impacted by the martial law ...

    Yerevan: Ankara, Baku seek to give Karabakh conflict a religious dimension
    November 2, 2020 - 11:47 AMT The transfer of jihadists to the Nagorno-Karabakh conflict zone reveals the intentions of the Turkish-Azerbaijani ...

    Armenia GDP decline forecast revised downward to 6.8%
    November 2, 2020 - 13:04 AMT The Ministry of Finance has revised the forecasted decline in Armenia's economy in 2020 from 2.6% to 6.8%, Finance ...

    Azerbaijan tried to bring armored vehicles to the south but couldn't
    November 2, 2020 - 11:20 AMT The Azerbaijani forces attempted to bring armored vehicles close to the southeastern part of the frontline overnight, ...

    Covid-19: Armenia infections grew by 1194 in the past day
    November 2, 2020 - 11:23 AMT The number of confirmed coronavirus infections in Armenia grew by 1194 to reach 93448 on Monday, November 2 morning ...

    Azeri troops cut off fallen Armenian soldier's ear
    November 1, 2020 - 19:25 AMT Azerbaijani social media users have been disseminating more footage depicting the torture of Armenian prisoners of war, ...

    Karabakh mosque damaged in Azerbaijan's shelling
    November 1, 2020 - 16:24 AMTGohar Agha Mosque in Shushi, Nagorno-Karabakh was partially damaged in Azerbaijan's shelling of civilian settlements ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА