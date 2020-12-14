Украина усилит борьбу с изменением климата на глобальном уровне

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря в онлайн-режиме принял участие в Международном саммите климатических амбиций. Он отметил, что страна намерена сократить выбросы парниковых газов до 58-64% и отказаться от использования угля в качестве топлива, сообщает пресс-служба главы государства.

В общей сложности в собрании приняли участие свыше 70 президентов и премьер-министров. Каждый из них в ходе видеообращения выступил со своими предложениями в рамках Парижского климатического соглашения.

Зеленский отметил, что в этом году Украина остро почувствовала последствия изменения климата. Сюда он включил засуху, которая уничтожила урожай, крупные лесные пожары, паводки. Он подчеркнул, что власти страны намерены к 2030 году существенно сократить выбросы парниковых газов.

Особое внимание глава государства уделил развитию водородной энергетики, возобновляемым источникам энергии. В продолжение темы президент заявил, что Украина будет постепенно заменять ископаемые виды топлива, а именно уголь.

При этом в июне этого года в ходе обсуждения плана вывода страны из энергетического кризиса премьер Денис Шмыгаль отметил, что в качестве основного топлива на украинских ТЭС будет использоваться уголь.