Таджикистан расширит работы по управлению стихийными бедствиями

В Душанбе 10 и 11 декабря состоялись заседания относительно расширения сотрудничества в области борьбы со стихийными бедствиями между Таджикистаном, Швейцарией и странами Центральной Азии. Был обсуждён план действий на 2019–2030 годы. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба КЧС республики.

В рамках встречи с руководством спасательного ведомства Швейцарии было отмечено, что соответствующий проект между Берном и Душанбе был подписан ещё в 2016 году. С тех пор, по словам главы КЧС Таджикистана Рустама Назарзода, в республике было существенно сокращено число стихийных бедствий. Акцент был сделан на расширении совместной деятельности в данном направлении в 2021 году.

В ходе заседания с руководителями спасательных госагентств центральноазиатских стран особое внимание было уделено укреплению связей в рамках Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий в регионе в период с 2019 по 2030 годы.

Было подчёркнуто, что при поддержке Всемирного банка в Таджикистане будет построено новое здание Центра управления в кризисных ситуациях, а при содействии Азиатского банка развития — национальный центр по подготовке таджикских и афганских спасателей.