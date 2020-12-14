Дальневосточникам оставят праворульные авто еще на год

Иномарки с правым расположением руля можно будет ввозить на территорию России без обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» еще год. Такое распоряжение в отношении Дальнего Востока подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает SNG.Today.

Как разъяснили в правительстве, этот порядок все еще является временным. Им могут воспользоваться дальневосточники, приобретающие машины для личных нужд, или те, кто собирается переехать в ДФО, но именно на постоянное место жительства. Другие регионы, если заинтересуются праворульными авто, вынуждены будут подчиняться стандартному порядку.

Это решение можно назвать правильным и логичным – такую точку зрения озвучил депутат Госсовета Якутии Юрий Григорьев. Представитель «Справедливой России» напомнил, что введение требования устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на все импортные машины в 2017 году стало причиной очень сложной ситуации на Дальнем Востоке. Немногочисленные компании, получившие лицензию на работу с системой, не справлялись с потоком клиентов. Таможенные склады были переполнены, скопились тысячи машин, протесты звучали достаточно громко, чтобы услышала Москва.

«Повторю: решение правительства России справедливо. Но тогда и логично и справедливо будет отказаться и от планов по ограничению на ввоз запчастей для «японок» и требования наличия 17-значного идентификационного номера VINa, которого просто нет на «японках». Потому что если это будет введено, то дальневосточники просто останутся без «колес»», – считает Юрий Григорьев.

Напомним, сейчас в «верхах» идет обсуждение поправок в техрегламент Таможенного Союза, который способны устроить новый автомобильный коллапс на Дальнем Востоке. На этот раз речь идет уже фактически о запрете ввоза подержанных праворулек, близких сердцу миллионов дальневосточников. Кроме того, вето будет наложено и на соответствующие запчасти. Таким образом, более чем многочисленным автолюбителям ДФО негде будет чинить свои машины, а достать запчасти можно будет только подпольно. При этом достойной массовой альтернативы японским авто в регионе просто нет.