Позитивный нейтралитет или как найти Туркменистан на политической карте мира

Политический аналитик и регулярный автор редакции CentralAsia.news доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист, а также почётный старейшина Туркменистана Мурад Хаитов 12 декабря посвятил очередную публикацию, официально признанному ООН нейтральному статусу Туркменистана. Научный деятель разложил на исторические стадии формирование нынешней туркменской политической модели.

Известный учёный в первую очередь отметил, что предпосылки современного нейтралитета берут начало в далёком прошлом. Туркменистан как страна древнейших цивилизаций внесла значительный вклад в развитие мировой культуры. Письменные документы, дошедшие до наших дней ярко свидетельствуют о том, что предки туркмен вели политико-дипломатическое сотрудничество на огромной территории Азии. Профессор уточнил, что первая юридически оформленная бумага о нейтралитете относится к 69 году до нашей эры, она была подписана между Парфией и властью Рима.

Профессор считает, что главным условием благополучного развития средневековых туркменских государств всегда была прозрачная открытость миру и стремление к диалогу с другими народами. Эти принципы, сформированные туркменским народом в течение тысячелетий сохранились и остались в наследство современному поколению.

Хаитов особо подчеркнул, что Туркменистан дважды был отмечен Организацией Объединённых Наций. В начале 12 декабря 1995 года республика обрела статус постоянного нейтралитета, а спустя два десятилетия 3 июня 2015 года, повторно подтвердила высокое звание. Выбор ООН, павший на Туркменистан не случаен. Туркменистан одно из молодых независимых государств, осуществившее сбалансированный переход от старой системы в качественно новое состояние, став образцом социально-политической стабильности и межнационального согласия, сказал специалист.

— Туркмены, создавшие в прошлом оптимальную модель государства, продолжают оставаться верными своей линии и в XXI веке. Туркменистан, выступая полноправным субъектом мирового сообщества, придерживается во внешней политике принципов постоянного нейтралитета, невмешательства во внутренние дела других стран, отказа от применения силы и участия в военных блоках и союзах, — заключил профессор.

Научный специалист пояснил, что нейтралитет Туркменистана является по происхождению признанным, так как подтверждён Резолюцией генассамблеи ООН. По форме является постоянным, так как не ограничен во времени, при этом действует и в военное, и в мирное время. По содержанию представляется позитивным, то есть конструктивным, где ключевым направлением государства является поддержание мира, стабильности, развития дружественных контактов и сотрудничества между странами мира.

Учёный дополнил, что ранее подобной практики не было, Туркменистан стал первым и пока единственным нейтральным государством на планете, единогласно признанным мировым сообществом.

В рамках своего рассказа, доктор наук акцентировал внимание и на актуальных инициативах Туркменистана, озвученных президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым с высоких трибун. Предложения главы государства призывают к созданию новой системы международно-правовых мер, к новым подходам в обеспечении региональной и энергетической безопасности, охране экологии и предупреждению конфликтных ситуаций.