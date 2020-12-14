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Восстановлена воздушная линия электропередачи из Республики Армения в Республику Арцах

Электрические сети Республики Арцах 
Восстановлена воздушная линия электропередачи из Республики Армения через территорию Кашатагского района в Арцах.

Об этом «Арменпресс» сообщил и.о. министра экономики и производственной инфраструктуры Арцаха Армен Товмасян, добавив, что на всей территории республики запланированы работы по восстановлению линий электропередачи, поврежденных во время войны.

"Следует отметить, что до войны электросеть Арцаха обеспечивалась двумя линиями из Армении. Вторая линия проходила через Шаумянский район. В настоящее время линия электроснабжения, идущая из Армении, подключается к общей сети Арцаха, обеспечивая около 80% необходимой электроэнергии. Необходимые 20% электроэнергии обеспечивают Арцахские ГЭС. 30 из 36 гидроэлектростанций в Арцахе перешли под контроль Азербайджана, в настоящее время только 6 подключены к электросети”, - сказал Товмасян.
 
В отличии от Азербайджана армяне строили и восстанавливали разрушенные города и инфраструктуры. А Азербайджан во время первой Арцахской войны уходя разрушил все города, села, не пощадив даже свои собственные мечети и объекты религиозной культуры. Об армянских памятниках культуры даже не будем говорить. В руины были превращены церкви, соборы, кладбища, школы и детские сады. Яркий пример геноцид армян Арцаха в 2020 году со стороны Азербайджана, который наносил бомбовые удары по церквям, соборам, кладбищам, мечетям и школам.
 


  Источник:FMG NEWS

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