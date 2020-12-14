Восстановлена воздушная линия электропередачи из Республики Армения в Республику Арцах

Восстановлена воздушная линия электропередачи из Республики Армения через территорию Кашатагского района в Арцах

"Следует отметить, что до войны электросеть Арцаха обеспечивалась двумя линиями из Армении. Вторая линия проходила через Шаумянский район. В настоящее время линия электроснабжения, идущая из Армении, подключается к общей сети Арцаха, обеспечивая около 80% необходимой электроэнергии. Необходимые 20% электроэнергии обеспечивают Арцахские ГЭС. 30 из 36 гидроэлектростанций в Арцахе перешли под контроль Азербайджана, в настоящее время только 6 подключены к электросети”, - сказал Товмасян.



В отличии от Азербайджана армяне строили и восстанавливали разрушенные города и инфраструктуры. А Азербайджан во время первой Арцахской войны уходя разрушил все города, села, не пощадив даже свои собственные мечети и объекты религиозной культуры. Об армянских памятниках культуры даже не будем говорить. В руины были превращены церкви, соборы, кладбища, школы и детские сады. Яркий пример геноцид армян Арцаха в 2020 году со стороны Азербайджана, который наносил бомбовые удары по церквям, соборам, кладбищам, мечетям и школам.

Об этом «Арменпресс» сообщил и.о. министра экономики и производственной инфраструктуры Арцаха Армен Товмасян, добавив, что на всей территории республики запланированы работы по восстановлению линий электропередачи, поврежденных во время войны.