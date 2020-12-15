Армения и Иран обсудили расширение сотрудничества между двумя странами

Министр экономики Армении Ваан Керобян 14 декабря принял чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран Аббаса Бадахшана Зохури. В ходе приветственной речи, армянский министр подчеркнул, что Иран является одним из важных торгово-экономических партнёров его страны, с которым сложились прочные и дружественные отношения. Об этом сообщаетминистерства экономики Армении.

В то же время Керобян выразил надежду, что армяно-иранское сотрудничество в ближайшее время будет расширяться и укрепляться.

Посол Ирана в свою очередь поздравил министра с вступлением в новую должность, отметив, что существует большой потенциал торгово-экономического сотрудничества между Арменией и Ираном, который еще не полностью реализован. Он выразил надежду, что армяно-иранские экономические отношения в ближайшее время активизируются, достигнутые ранее договоренности, совместные проекты и инициативы будут претворены в жизнь. С этой целью посол предложил армянской стороне изучить возможность разработки дорожной карты по каждой программе и установления четкого поэтапного графика.