В Молдове задержек с социальными выплатами не будет

Глава Молдавии Игорь Додон 14 декабря провёл очередное еженедельное заседание с высшим руководством страны, где приняли участие премьер-министр Ион Кику и спикер парламента Зинаида Гречаный. В ходе обсуждения важных вопросов, президент подчеркнул, что вопреки спекуляциям некоторых политиков, выплаты зарплат, пенсий и пособий будут производиться без каких-либо задержек. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

Кроме того, стороны обсудили вопросы рабочей повестки высшего руководства страны на текущей неделе. Глава государства подчеркнул, что основными темами остаются четыре пакета законов по бюджетно-налоговой политике на 2021 год, они должны быть рассмотрены парламентом во втором чтении.

Было отмечено, что в минувшие дни закончился срок по выдвижению поправок от депутатов. Было представлено несколько сотен листов, это около 1000 пунктов. Их будут обсуждать и изучать в правительстве, а в ближайшие дни пройдет заседание кабмина, где дадут оценку этим поправкам.

По словам Додона, до инаугурации избранного президента Майи Санду, которая запланирована на 24 декабря, действующий лидер страны намерен проводить еженедельные совещания.