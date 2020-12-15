В столице Казахстана открылся новый домостроительный комбинат

Глава правительства Казахстана Аскар Мамин 12 декабря в столице республики поучаствовал в открытии новой инновационной автоматизированной производственной линии «ModeX» для домостроительного сектора, сообщает пресс-служба премьера.

Современное предприятие оснащено новейшими технологиями крупноблочного строительства жилых объектов, позволяющих в разы сократить сроки работы, при этом не упустить в качестве и не превышать себестоимость. Было отмечено, что такие технологии широко применяются в США, Сингапуре и Германии.

Модульные блоки, которые будет выпускать завод предназначены не только для возведения больших городских микрорайонов, но также для коттеджей и других строений. Ещё один выигрыш, это то, что на крупноблочное строительство абсолютно не влияют погодные условия, почти все работы происходят на предприятии. Строители получают уже готовые блоки.

Ключевыми материалами для формирования модулей служат арматура и керамзитобетон. Продукция успешно прошла все испытания прочность и долговечность.

Как отметил председатель кабинета министров Казахстана, производство блоков придаст положительный импульс развитию строительной сферы и решению задач по увеличению жилищно-социальной инфраструктуры страны.