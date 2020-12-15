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Опубликованны фотографии террористов и их имена которые воевали против Республики Арцах

 Опубликованны фотографии террористов и их имена которые воевали против Республики Арцах
Назым Дастан из Месопотамского агентства новостей опубликовал фотографии и личные данные 88 человек, отправленных в Карабах. По другим эпизодам возбужденны уголовные дела для передачи в международный суд. Отметим что они отличались особой жестокостью ничем не уступая азербайджанцам, с кем на равне отрезали головы старикам, женщинам, детям христианского Арцаха.

1- Башар Хусейн Эль Хемид: родился в Идлибе, 28 лет.
2- Эхмед Феваз Бедуин: родился в 1984 году.
3- Хесен Эль Нини
4- Михемед Керакаш: родился в 1983 году, женат, имеет троих детей.
5- Эхмед Мистефа: родился в 1983 году.
6- Михемед Таха Эль Эрак: Родился в городе Алеппо в 1986 году.
7- Эбдирехман Михемед Джума: родился в 1977 году в городе Хомс.
8- Михемед Шентир- Родился в 1993 году, женат, имеет двоих детей.
9- Эхмед Бекири: родился в 1981 году.
10- Хусейн Эль Селэм Элеви: Родился в 2001 году из города Алеппо.
11- Эбдилкадир Сезар: родился в 1984 году в Алеппо. Женат, имеет четверых детей.
12- Михемед Керзон: Родился в 1977 году из города Хумус.
13- Эбдулла Джума: родился в 1980 году в городе Хомс.
14- Йесиф Эль-Эса: родился в 1979 г.
15- Бедуин Мехмуд Феваз: 1990 г.р.
16- Весам Фирзет Бедуин: 1998 г.р.
17- Мензир Эбдуллатиф Эль Умер: 1998 г.р.
18- Эла Эль Сафир: 1991 г.р.
19- Мехмуд Ибрагим Эль Хесен: Родился в 1989 году из города Хумус.
20- Тамир Эбдурехман Эль Эбдулла: 1987 г.р.
21- Михемед Кселил Мёксибир: 1997 г.р.
22- Касим Эль Хисен Михемед: 2000 г.р.
23- Дирхам Миниф Себар: родился в 1990 году из города Дера Зор.
24- Хисен Эззам Эль-Кемас: 1997 г.р.
25- Эхмед Михемед Исамил: родился в 1985 году из города Хомс.
26- Эбдилезиз Эвани: Родился в 1989 году в городе Алеппо. Женат, имеет четверых детей.
27- Мехмуд Ристем: родился в 1990 году.
28- Омер Касим: родился в 1989 году.
29- Эбдилкерим Михемед Кирзиван: 2000 г.р.
30- Меджид Джума: Он родился в Хаме в 1995 году. Один из турецких боевиков из Африна
31- Халид Эбдилселам: родился в 1987 году, женат, имеет двоих детей.
32- Хисен Бозе: родился в 1999 году в городе Алеппо.
33- Минир Ясин Эль Сехар: родился в 1987 году из города Дамаск.
34- Эбдилреззак Милис: родился в 1997 году.
35- Михемед Эль Хевали: родился в 1994 году, один из тех, кто поселился в Африне.
36- Эбдилрехман Эбдилла: Родился в 1980 году.
37- Юсиф Диргель: 1999 года рождения, один из проживающих в Африне.
38- Хесан Хесен Дирнеги: 1994 г.р.
39- Михемед Гебари: Он родился в 1993 году. Двое детей. Один из проживающих в Африне.
40- Эбдилхеким Исман: Родился в 1996 году в городе Баб.
41- Хисен Эбдиллах: 1990 г.р.
42- Халид Хисен Ксетип: 1989 г.р.
43- Омер Наси: родился в 1990 году из города Баб.
44- Эбдулла Михемед Хорани: родился в 1994 г.
45- Эдип в Бешире Михемеде: родился в 1995 году.
46- Кусей Хикмет Эль Бесель: родился в Идлибе, 2000 г.
47- Мистефа Диб Эль Зен: 1975 г.р.
48- Эйхем Хак Кедур: Родился в 1984 году в городе Деръа.
49- Михемед Музен: родился в 1998 году из города Алеппо.
50- Михемед Нур Бекар: родился в 1999 году.
51- Мустафа Сингле: Родился в 1994 году.
52- Муэйид Рияд Эль-Лебад: 1998 г.р.
53- Эбдилла Эбид Эль Месит Эль Кселиди: Родился в 1997 году из Хама.
54- Мехмуд Бекар: 1997 г.р.
55- Мумин Эбдилксалик Метар: родился в 1985 г.
56- Хемдан Исам Эль Шедис: родился в Идлибе, 1994 г.
57- Билал Хикмет Эль Бесель: он родился в Идлибе, 1995 г.
58- Хемдо Масид Бекур: родился в 2001 году.
59- Михемед Хесен Эль Йетим: родился в 1991 году.
60 -Мунир Эбдулвехаб Эль-Сельмо: Родился в 1987 году из Хомса.
61- Эла Эль Хесен: Родилась в 1994 году из города Дамаск. Один из размещенных в Африне.
62- Хемдо Диркил: Он родился в 1996 году, один из тех, кто поселился в Африне.
63- Кутейбе Михемед Эдиб: 1993 г.р.
64- Ибрагим Эбдильвехаб Эль-Мистефа: родился в Идлибе, 1984 г.
65- Эбдирехман Джемаль Ильван: родился в 1994 году.
66- Эмар Эль Хесен: Он родился в 1993 году в городе Дамаск. Один из размещенных в Африне
67- Эмир Эль Эсмер: родился в 1997 году, один из тех, кто поселился в Африне.
68- Худейфе Сигле: родился в 1997 году.
69- Эбдулреззак Милис: родился в 1997 году.
70 - Михемед Кселдин Эль Рацих: родился в 1996 году из города Баб.
71- Казим Михемед Эль-Хемед: 1991 г.р.
72- Мерван Михемед Ксемис: родился в 1986 году в городе Дамаск.
73- Эли Экак: 1980 г.р.
74- Фираз Эймен Саксирчи: родился в 1994 году.
75- Мазен Бесам Батый: 1994 г.р.
76 - Михемед Джемаль Ильван: 1997 г.р.
77- Эхмед Бедран: родился в 2000 году в Марет Эль Нуман, Идлиб.
78- Мехмуд Сидир Сеттуф: 1984 года рождения, один из тех, кто поселился в Африне.
79-Салех Эль Синеди: родился в 2000 году в городе Баб.
80- Эбдилкерим Эль Селмо: родился в 2000 году.
81- Мехмуд Фети Эль Бейш: Он родился в Идлибе, 1993 г.
82-Михемед Осман Сеттуф: 1999 г.р., один из тех, кто был помещен в Африн.
83- Михемед Холост: 1980 г.р.
84- Эбдо Сувейде Имин Эхмед: один из тех, кто родился в 1998 году и поселился в Африне.
85- Михемед Нур Эль Шедиче, родился в Идлибе, 2000 г.
86- Михемед Эль Шарет: родился в Идлибе, 1994.
87- Мистефа Эль Эсвар
88- Омер Таха
 
 
 


  Источник:FMG NEWS

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