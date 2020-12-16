Первый президент Казахстана поздравил народ страны с праздником Независимости

Первый президент Казахстана — Елбасы Нурсултан Назарбаев 15 ноября обратился к соотечественникам по случая празднования Дня Независимости страны, сообщает пресс-служба Елбасы.

Президент, стоявший у истоков независимости республики, отметил, что по-особому счастлив выпавшей на долю его поколения — возродить казахскую нацию. Елбасы подчеркнул, что народ исполнил многовековую мечту своих предков и в небо взвился золотой орёл — символ устремлений в будущее.

Нурсултан Назарбаев указал на то, что заложенные на заре независимости основы новой государственности послужили прочным фундаментом для создания процветающего Казахстана. За это время страна прошла тернистый путь, на которые у других государств уходили века, сказал экс-президент.

Первый глава государства поблагодарил граждан за безграничную поддержку и полное доверие оказанные ему за годы становления страны. Он обратил внимание, что отношение народа были лучшим стимулом для работы на ответственном посту у руля страны. Назарбаев выразил гордость за то, что в годы независимости в летопись новой истории государства вписано много великих достижений и создана единая казахстанская нация.