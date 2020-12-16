В честь новогодних праздников школьнику из Киргизии отправлена посылка из Кремля

Федеральное агентство по делам стран СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) 15 декабря посредством публикации, сообщило о том, что из Кремля отправлен подарок семилетнему школьнику из Кыргызстана Рустаму Ташматову. Об этом сообщает пресс-служба Россотрудничества.

Согласно информации, маленький житель Бишкека написал письмо главе России Владимиру Путину, где попросил исполнить его мечту на Новый год.

Таким образом, в послании мальчика было написано, что он не против стать акционером Газпрома или Роснефти, а также, он сообщил, что никогда не пробовал тульский пряник.

В агентстве выразили надежду на то, что повзрослев, Рустам не передумает работать в нефтегазовой отрасли, и окончив школу, предпочтет соответствующий вуз для получения высшего образования.

По представленным данным, посылка из Кремля для школьника уже отправлена. Стоит добавить, что отправленные из Москвы подарки будут вручены в Российском центре науки и культуры накануне Нового года.