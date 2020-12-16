Социалисты Молдовы обсудили приоритеты ближайших заседаний парламента

Действующий президент Молдовы Игорь Додон 15 декабря принял участие в заседании парламентской фракции ПСРМ, где социалисты назвали приоритеты в работе парламента на ближайшее время. В ходе заседания, глава государства отметил, что работа, выполняемая депутатами должна соответствовать ожиданию общества и способствовать улучшению условий жизни молдаван. О этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

Участники заседания уточнили, что максимальное внимание социалисты будут уделять проектам бюджетно-налоговой политики, госбюджета, бюджетов социального и медицинского страхования.

Вместе с тем, депутаты-социалисты одобрили положительное заключение правительства на поправку, предложенную по инициативе Додона, согласно которой порядка 690 тысячам пенсионеров и других получателей социальных выплат к пасхальным праздникам перечислят по 1000 леев.

Напомним, что это единовременное пособие, которое в целом обходится государственному бюджету почти в 700 миллионов леев, получат пенсионеры и получатели других социальных выплат, имеющие ежемесячный доход менее четырех тысяч леев.