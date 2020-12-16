Члены делегации Киргизии и Узбекистана обсудили делимитацию госграницы

Председатель государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев 15 декабря принял участие в совместном заседании правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана. Делегацию с узбекской стороны представлял советник главы правительства республики Мехриддин Хайриддинов. На заседании обсуждались вопросы по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

В своей приветственной речи глава кыргызской делегации отметил, что его страна придает важное значение скорейшему завершению юридического оформления государственной границы с Республикой Узбекистан.

Таким образом, в ходе обсуждения вопросов, касающихся госграницы, стороны также обменялись мнениями о вопросах дальнейшей работы топографических рабочих групп по описанию прохождения проектной линии государственной границы.

Кроме того, официальными лицами была отмечена важность обеспечения безопасности населения, которое проживает на приграничных территориях.