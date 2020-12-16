В Ашхабаде зажглась главная ёлка Туркменистана

В Ашхабаде 15 декабря при участии сказочных героев Аяз баба (Деда Мороза) и его внучки Гарпамык состоялась торжественная церемония зажжения огней на главной ёлки Туркменистана. На мероприятии также присутствовали дети, которым от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова были вручены памятные подарки, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Новогодняя ёлка высотой 41 метр размещена на площади перед культурно-развлекательным центром Älem. Перед прибытием к месту торжества Аяз баба вместе с внучкой на кабриолете проехался по специальному маршруту, который начался от перекрестка улицы Таслама и проспекта Махтумкули.

Вместе с ними на двухэтажном автобусе по Ашхабаду проехались дети. Участники шоу ознакомились с новыми столичными объектами социально-культурного назначения. Среди них были новый жилой массив, ТРЦ Gül zemin, монумент «Туркменский алабай», введённые в эксплуатацию в рамках 16-й очереди застройки столицы.

Кульминацией маршрута стала площадь центра Älem. Там, дети, переодетые в костюмы 12 животных — символов восточного календаря, приняли участие в церемонии зажжения ёлки. Главный атрибут Нового года был увенчан восьмилучевой звездой и цифрами 2021.

Напомним, что следующий год по инициативе Туркменистана был объявлен ООН — Международным годом мира и доверия.