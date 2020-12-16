В Киеве на акции протеста против локдауна пострадали 40 полицейских

В столице Украины 15 декабря прошла акция протеста «СТОП локдаун!», участники которой выступили против карантинных ограничений в отношении предпринимательства. В ходе первого дня митинга пострадали свыше 40 полицейских. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

В акции протеста по большей части приняли участие бизнесмены. Шествие началось у здания Верховной Рады, откуда митингующие направились в офис лидера страны, а затем на площадь Независимости.

В рамках шествия предприниматели попытались установить большую палатку, но этому помешали сотрудники правоохранительных органов. В результате произошла стычка между силовиками и митингующими. Бизнесмены применили против полицейских газовые баллончики, из-за чего часть правоохранителей получила химические ожоги глаз.

Основные требования протестующих — отмена ограничений в отношении малого и среднего бизнеса и принятие проекта закона, который защитит упрощённую систему налогообложения.

Напомним, что в конце октября правительство Украины приняло решение продлить режим ЧС до конца года, а затем до 28 февраля. Кроме того, в кабмине заявили о введении в стране локдауна с 8 по 24 января.