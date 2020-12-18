В Азербайджане было зафиксировано землетрясение на море и на суше

Республиканский центр сейсмологии национальной академии наук Азербайджана под утро 18 декабря зафиксировал подземные толчки на Каспии и в центральной части государства. Первое землетрясение магнитудой 3 произошло в 05:18 по местному времени на глубине 14 км в 21 км к северо-западу от станции Мингячевир. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.

Согласно представленной информации, несколькими минутами позже — в 05:26 — подземные толчки были зафиксированы в Каспийском море. Они произошли в 28 километрах восточнее сейсмостанции Гала. Магнитуда толчков равнялась 3,1, а эпицентр располагался на глубине 62 километра.

По озвученным данным, на поверхности колебания земной коры не ощущались.

Кроме того, стоит добавить, что днем ранее, 17 декабря, подземные толчки магнитудой 3 были зафиксированы на территории Масаллинского района республики в 07:13 по местному времени.

По данным центра, с января на территории Азербайджана зафиксировано более 70 землетрясений магнитудой более трех, из которых 20 ощущались на поверхности.