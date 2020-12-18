На границе Армении с Азербайджаном будут размещены российские миротворцы

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнан 17 декабря в рамках рабочего визита посетил Сюникскую область, где ознакомился со строительством укреплений и военных баз в приграничных с Азербайджаном районах, а также проследил за ходом боевого дежурства. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

В ходе визита в Сюникскую область министр также провел рабочее совещание с командиром воинского соединения, губернатором Сюника и региональным командиром погранвойск.

Командир воинской части, губернатор Сюника, представил работы, проделанные на некоторых спорных участках, и подчеркнул, что пограничные обсуждения между сторонами продолжаются.

Глава ведомства также провёл встречу с офицерами миротворческого контингента российских миротворцев, коснулся контроля над дорогой Горис-Степанакерт, программы размещения российских миротворцев на границе Армении и Азербайджана.

Кроме того, стороны обсудили работы по поиску пропавших без вести людей в результате нагорно-карабахского конфликта, в том числе, затронули ряд других вопросов.