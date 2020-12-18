В Киргизии состоится пилотная ярмарка, где будут выставлены продукты по оптовым ценам

Первый вице-премьер-министр Киргизии Артём Новиков, который временно исполняет обязанности главы правительства 16 декабря провёл совещание по вопросам обеспечения продовольственной безопасности население страны. В ходе заседания, Новиков дал указания полномочным представителям правительства в областях подготовить анализ потребления продуктов первой необходимости. Об этом сообщаетправительства Киргизии.

Кроме того, и. о. премьера заявил, что в случае ухудшения экономической ситуации, будет рассмотрена возможность введения экстренных мер. По словам Новикова, в первую очередь государство должно думать о гражданах, в связи с чем, необходимо обеспечить доступ населения к приобретению продуктов напрямую у производителей и импортёров по оптовым ценам.

Согласно сообщению пресс-службы, в двух местах Бишкека на этой неделе пройдут пилотные тематические ярмарки, где будут выставлены продукты первой необходимости по оптовым ценам. К примеру, мясо говядины будет реализовываться по 370-380 сомов, десяток яиц — не более 85 сомов, растительное масло будет стоить от 108 до 115 сомов.