Зарплаты медработников в Молдове с 1 января будут увеличены на 30%

Парламентарии Молдовы 17 декабря в окончательном чтении одобрили законопроект, предусматривающий повышение заработной платы всех сотрудников системы здравоохранения на 30 процентов. Законопроект вступает в силу с 1 января 2021 года. Напомним, что это уже второй этап из трех запланированных, которые инициировал действующий президент Игорь Додон в рамках увеличения доходов врачей. Об этом сообщает пресс-служба партии социалистов Молдовы ПСРМ.

Согласно представленной информации, ранее зарплаты врачей были увеличены на 30% с 1 сентября текущего года, теперь, на 30% они вырастут с 1 января, а на заключительном этапе предстоит 40% -ное увеличение — в первом полугодии будущего года.

Кроме того, депутаты также одобрили законопроект, ранее предложенный ПСРМ и Додоном о снижении пенсионного возраста в стране.

Согласно проекту, планируется вернуть положение вещей на момент 2016 года, до проведения пенсионной реформы. Таким образом, женщины опять будут выходить на заслуженный отдых в 57 лет, а мужчины — в 62 года.