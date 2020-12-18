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Свыше 40% граждан Украины назвали Зеленского «разочарованием года»

  • 18.12.2020, 14:21,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Свыше 40% граждан Украины назвали Зеленского «разочарованием года»Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова в начале декабря провёл соцопрос граждан страны. Согласно предоставленному отчёту, 42% респондентов назвали главу государства Владимира Зеленского одним из главных «разочарований года». Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба центра.

При этом одна пятая опрошенных заявила, что считают Зеленского «человеком года». Это меньше соответствующего показателя за прошлый год на 26%. На 2-м месте после нынешнего лидера страны в рейтинге «разочаровавших политиков» находится экс-президент Пётр Порошенко. Согласно опросу, соответствующего мнения придерживаются 10% граждан.

Социологический опрос проводился с 4 по 9 декабря этого года. При этом всего в нём приняли участие 2018 совершеннолетних украинцев.

Напомним, что в ноябре Зеленскому, согласно данным социологический группы «Рейтинг», доверяли 44% респондентов. Сам президент, комментируя данную ситуацию, заявил, что в 2019 году в первом туре президентских выборов он выиграл с рейтингом в 33%, что соответствует нынешним показателям, и падение уровня доверия на данный момент не наблюдается.

Напомним, что в ноябре этого года сотрудники офиса президента Украины допустили выдвижение Зеленского на второй президентский срок.





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