В Душанбе построят новый современный зоопарк

В Душанбе, согласно решению мэрии, будет построен новый современный зоопарк на замену старому. Соответствующее учреждение будет находиться на севере столицы и рассчитано на 1500 видов животных, птиц и рептилий. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба главуправления архитектуры и градостроительства столицы.

О принятом решении было заявлено ещё в начале этого года заместителем мэра Махмадсаидом Зувайдзода. Спустя полгода в городской администрации сообщили, что строительство откладывается на неопределённый срок в связи с пандемией коронавируса и невозможностью прибытия зарубежных специалистов.

Согласно представленному проекту, общая площадь зоопарка составит 13 гектаров. Учреждение будет находиться на севере столицы по дороге в Варзоб. Там будут зоны для таджикских, австралийских, африканских, американских и азиатских животных, для которых будут созданы приближенные к реальным климатические условия. Кроме того, на территории зоопарка будет располагаться водоём площадью 0,53 гектара.

Напомним, что старый зоопарк города Душанбе был построен ещё в 1960 году и находится он в центре столицы. Ряд таджикских активистов ранее утверждали, что условия содержания животных в данном учреждении не соответствуют современным требованиям.