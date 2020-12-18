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В Душанбе построят новый современный зоопарк

  • 18.12.2020, 15:20,
  • В Мире + Европа Экология
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В Душанбе построят новый современный зоопаркВ Душанбе, согласно решению мэрии, будет построен новый современный зоопарк на замену старому. Соответствующее учреждение будет находиться на севере столицы и рассчитано на 1500 видов животных, птиц и рептилий. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба главуправления архитектуры и градостроительства столицы.

О принятом решении было заявлено ещё в начале этого года заместителем мэра Махмадсаидом Зувайдзода. Спустя полгода в городской администрации сообщили, что строительство откладывается на неопределённый срок в связи с пандемией коронавируса и невозможностью прибытия зарубежных специалистов.

Согласно представленному проекту, общая площадь зоопарка составит 13 гектаров. Учреждение будет находиться на севере столицы по дороге в Варзоб. Там будут зоны для таджикских, австралийских, африканских, американских и азиатских животных, для которых будут созданы приближенные к реальным климатические условия. Кроме того, на территории зоопарка будет располагаться водоём площадью 0,53 гектара.

Напомним, что старый зоопарк города Душанбе был построен ещё в 1960 году и находится он в центре столицы. Ряд таджикских активистов ранее утверждали, что условия содержания животных в данном учреждении не соответствуют современным требованиям.





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