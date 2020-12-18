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На БелАЭС визит европейских экспертов ENSREG не состоится

  • 18.12.2020, 16:20,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

На БелАЭС визит европейских экспертов ENSREG не состоитсяМинистерство энергетики Республики Беларусь сообщило, что для приёма экспертов из Европы в области ядерной безопасности ENSREG были созданы все надлежащие условия для работы.

Представители ведомства отметили, что на площадку БелАЭС 16 декабря должны были приехать европейские эксперты. На станции для их работы было всё готово. Была разработатна программа, согласно которой визитёры смогли бы посетить и проинспектировать объекты атомной станции. Вместе с тем, к изучению были подготовлены все необходимые материалы и созданы комфортные условия для их пребывания.

Минэнерго республики отдельно констатировало, что несмотря на внезапную отмену визита экспертной группы, белорусская сторона остается приверженцем развития дальнешего взаимодействия с европейской стороной и рассчитывает на конструктивное сотрудничество.

Европеская экспертная группа во время визита на станцию, должна была совершить партнёрнский обзор по итогам стресс-тестов надёжности атомного комплекса. Напомним, что белорусские специалисты до этого провели стресс-тесты по процедуре Евросоюза на добровольной основе.





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