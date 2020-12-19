В Армении объявлен трёхдневный траур по погибшим воинам в Карабахской войне

Глава правительства Армении Никол Пашинян 19 декабря выступил с обращением к народу, в ходе которого сообщил, что с 19 по 21 декабря в Армении объявлен трёхдневный траур по погибшим на поле боя соотечественникам в нагорно-карабахской войне. В связи с национальным трауром, в этот день состоится шествие к военному пантеону «Ераблур». Об этом сообщаетпремьер-министра Армении.

В ходе своего обращения, Пашинян заявил, что убежден в необходимости тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего в ходе карабахской войны.

По словам премьер-министра, вступая в должность, он понимал, с чем ему придется столкнуться, и пытался изменить существующие реалии.

Глава правительства отметил, что сегодня исполняется 40 дней со дня прекращения боевых действий в Карабахе, которые привели к тяжелым для армян последствиям.

Стоит добавить, что в военном пантеоне «Ераблур» собрались противники премьер-министра Пашиняна, которые намерены не пропустить его к могилам павших бойцов. Матери воинов считают, что Пашинян и члены его команды не вправе посещать пантеон. К ним присоединились ветераны первой карабахской войны.