Заместитель главы кабмина Киргизии посетил Джалал-абадскую и Ошскую область

Заместитель главы правительства Киргизии Равшанбек Сабиров 19 декабря в рамках рабочей поездки посетил Ошскую область, в ходе которой, принял участие в заседании коллегии государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования страны в Оше. В ходе совещания были обсуждены вопросы расширения производственной области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Сабиров подчеркнул, что для улучшения инвестиционного климата необходимо создание интерактивной карты отрасли.

По словам вице-премьера, спад в промышленном секторе из-за распространения пандемии составил 5,5%. В связи с этим, было поручено ввести строгий контроль за исполнением намеченных мероприятий в данном секторе, предусмотренных в стратегии устойчивого развития страны.

В ходе поездки в Джалал-абадскую область Сабиров ознакомился с ходом строительства участка дороги Маданият — Джалал-Абад.

Вице-премьер отметил, что качеству строительных работ должно быть уделено повышенное внимание, подчеркнув стратегическое значение данной автодороги.