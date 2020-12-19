Президент Молдовы передал своё пособие по окончанию мандата многодетной семье

Действующий глава Молдавии Игорь Додон 18 декабря передал своё пособие, которое ему предназначается в связи с окончанием президентского мандата, многодетной семье, как и обещал ранее. Материальные средства получил Марин Чиж, отец восьмерых несовершеннолетних детей, который является приходским священником кишинёвской церкви Святого Архангела Михаила. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

Согласно информации, семья недавно потеряла мать Ирину Чиж, которая умерла в возрасте 38 лет от неизлечимой болезни. Отец Марин, приходской священник столичной церкви остался с тяжелым финансовым бременем из-за долгов и расходов на лечение своей супруги.

Глава государства выразил слова поддержки членам семьи Чиж и, учитывая сегодняшний праздник Святого Николая, считающегося защитником детей, вручил восьми детям подарки, книги и игрушки.

Напомним что ранее, в эфире своего выпуска, президент заявил о том, что пособие по окончании мандата главы государства он намерен передать многодетной семье Чиж. Таким образом, семья получила пособие в 39 000 леев.